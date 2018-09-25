Месси отказался играть в футболке сборной Аргентины

Нибиру
- Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле
- Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
Аргентинский нападающий Лионель Месси отказался играть за сборную в ближайших товарищеских матчах. Об этом рассказал главный тренер команды Лионель Скалони.
По его словам, у футболиста нет мотивации, чтобы сражаться против Бразилии и Ирака.
"Я разговаривал с ним, и мы все еще думаем, что ему лучше пока не приезжать в сборную. Сейчас парням, которые наденут майку национальной команды, есть что доказывать, будем следить за ними", – цитирует его портал FourFourTwo.
При этом Месси еще не определился, будет ли он играть за Аргентину в официальных матчах. Лионель взял паузу после провала на ЧМ-2018 в России. Тогда команда не смогла пробиться дальше 1/8 финала, что стало серьезным ударом для нападающего.
Ранее аргентинец уже делал перерыв. В 2016 г. сборная неудачно выступила на Кубке Америки, напоминает телеканал "360".
Брюссель выдвинул условия по финансовой помощи в восстановлении САР
Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной