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Месси отказался играть в футболке сборной Аргентины

Лионель Месси. Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
Игрок полностью потерял мотивацию

Аргентинский нападающий Лионель Месси отказался играть за сборную в ближайших товарищеских матчах. Об этом рассказал главный тренер команды Лионель Скалони.

По его словам, у футболиста нет мотивации, чтобы сражаться против Бразилии и Ирака.

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"Я разговаривал с ним, и мы все еще думаем, что ему лучше пока не приезжать в сборную. Сейчас парням, которые наденут майку национальной команды, есть что доказывать, будем следить за ними", – цитирует его портал FourFourTwo.

При этом Месси еще не определился, будет ли он играть за Аргентину в официальных матчах. Лионель взял паузу после провала на ЧМ-2018 в России. Тогда команда не смогла пробиться дальше 1/8 финала, что стало серьезным ударом для нападающего.

Ранее аргентинец уже делал перерыв. В 2016 г. сборная неудачно выступила на Кубке Америки, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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