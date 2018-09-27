Спортсмен не попадает в заявку клуба на матч из-за ссоры с наставником

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб после конфликта с тренером. Об этом рассказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба".

Глушаков случайно поставил "лайк" под постом в Instagram, где артист Дмитрий Назаров в стихах раскритиковал работу наставника красно-белых Массимо Карреры. После этого футболист уже дважды не попал в заявку на матчи и играет за молодежную команду.

"Возможно, это определенное испытание в его жизни. Наверное, придется куда-то уходить, доказывать все заново. В нашей стране так всегда, мне кажется, было, – или ты король, или худший", – сказал Дзюба в эфире телеканала "Россия 24".

Глушаков пока никак не комментирует конфликт и продолжает тренироваться с командой "Спартак". При этом в личной жизни спортсмена также не все гладко. Он разводится со своей женой Дарьей, которую обвинил в измене.