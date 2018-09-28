На зависть Медведевой: Загитова обставила всех одиночниц

Фигуристка побила несколько мировых рекордов

Юная королева льда может похвастаться новым достижением и не одним. Олимпийская чемпионка прошлой Олимпиады Алина Загитова пополнила свой послужной список новым статусом.

Фигуристка установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме прокатов на предсезонном турнире в Германии. Произвольная программа принесла ей 238,43 балла. 16-летняя звезда чисто откатала свою "Кармен".

Хотя буквально несколько недель назад на стартах в России она показала не лучший свой результат, тогда как ее главная соперница Евгения Медведева выступила гораздо увереннее.

Реванш Алина взяла на немецкой земле, выполнив все сложнейшие элементы программы. Предыдущий рекорд принадлежал спортсменке из Японии, которая установила его в возрасте Загитовой.

Однако это еще не все. Днем ранее Алина побила рекорд соотечественницы Александры Трусовой, набрав за короткую программу 79,93 балла. По итогам двух прокатов Загитова стала абсолютной рекордсменкой среди одиночниц.

Ложку дегтя в бочку меда внес небезызвестный Илья Авербух. По его словам, не стоит обольщаться данным результатом, поскольку новая система подсчета баллов пока не отлажена, передает ТАСС. По мнению серебряного призера Олимпийских Игр, Загитова выступает нестабильно, в прокатах хромает сцепление. При этом он рад, что у нее есть достойные соперницы, поскольку их отсутствие чревато последствиями. Так, например, без мотивации остановились в развитии подававшие надежды Юлия Липницкая и Аделина Сотникова.