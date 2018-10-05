За национальной сборной пристально следят

В нашей стране, кроме известной четы Степановых, есть еще информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Их также просят клепать доносы на российских спортсменов, за что стукачи получают зарплату.

"Степановы – не единственные российские информаторы WADA. Юлию и Виталия я знаю очень хорошо. У нас в России есть много информаторов, не только эти два храбреца", – заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, передает ТАСС.

Не секрет, что супружеская пара, состоящая из не сильно преуспевшей в спорте легкоатлетки из Курска и бывшего главного специалиста образовательного отдела РУСАДА, сдавали своих за деньги. Впрочем, они до сих пор находятся на содержании у Международного олимпийского комитета. Ежемесячно он выделяет Степановым $7,5 тыс. на двоих.

В начале года благодаря хакерам переписка главы семейства с гендиректором МОК стала достоянием общественности. В нем Степанов жаловался на действующую программу защиты осведомителей WADA.

Тогда предатели всячески намекали, что не намерены ставить на своей карьере крест. Судя по всему, переговоры супругов с Олимпийским комитетом увенчались успехом.