Из-за скандала Хабиб может остаться и без чемпионского титула

Конор Макгрегор свои деньги получит, а вот российскому бойцу придется ждать и оправдываться за устроенную после боя потасовку. Гонорар Хабиба после скандала с массовой дракой заморозили.

На пресс-конференции, которая состоялась в Лас-Вегасе чуть позже, когда поутихли страсти на арене, глава UFC Дана Уайт довольно жестко высказался о действиях Нурмагомедова.

"Бойцы с подобным поведением не заслуживают выступать у нас", – заявил он.

По словам Уайта, россиянин может лишиться чемпионского титула после скандала.

"Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение", – подчеркнул он.



Расследование проводит атлетическая комиссия штата Невада, рассказал Уайт. Также он сообщил последние новости о задержанных членах команды Хабиба. Напомним, нескольких человек арестовали после драки. Позже их отпустили, отметил глава UFC. Макгрегор отказался от обвинений в их адрес.

Между тем сам виновник скандала тоже явился на пресс-конференцию. Нурмагомедов извинился за свое поведение и тут же похвалился звонком от президента Владимира Путина. Российский лидер поздравил бойца с победой. Хабиб попытался оправдаться за драку и рассказал, что Конор оскорблял его религию, его отца, напал на автобус со спортсменами.

"Я хочу изменить этот вид спорта. Я не хочу, чтобы соперники говорили про религию, про нацию, оскорбляли. Есть вещи, о которых нельзя говорить. Этот вид спорта должен быть основан на уважении, а не на оскорблениях", – сказал Нурмагомедов.

За потасовку после боя Хабиба могут оштрафовать. Однако сумма пока не названа.

Напомним, российский боец победил соперника-ирландца. В четвертом раунде Макгрегор сдался. После этого в зале началась настоящая бойня.