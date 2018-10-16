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Экс-защитник нижнекамского "Нефтехимика" Ион-Георгий Костев отстранен от соревнований на 2 года за нарушение антидопинговых правил.
О дисквалификации спортсмена сообщила пресс-служба IIHF. Сезон-2017/2018 Костев играл в сербской команде "Црвена Звезда". В его пробе, взятой после игры в чемпионате Сербии, нашли диметиламиламин. Отмечается, что 28-летний хоккеист не стал требовать анализа пробы "Б" и согласился на дисквалификацию.
По словам Костева, за день до игры он занимался в спортзале и купил напиток на стойке в фитнес-центре. Он не разглядел упаковки и не знает, какие вещества содержала жидкость. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 18 мая 2018 года.
До "Црвены Звезды" Костев играл в командах Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги.
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