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Российского хоккеиста дисквалифицировали из-за допинга

Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
По словам спортсмена, его подвела нелепая случайность

Экс-защитник нижнекамского "Нефтехимика" Ион-Георгий Костев отстранен от соревнований на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

О дисквалификации спортсмена сообщила пресс-служба IIHF. Сезон-2017/2018 Костев играл в сербской команде "Црвена Звезда". В его пробе, взятой после игры в чемпионате Сербии, нашли диметиламиламин. Отмечается, что 28-летний хоккеист не стал требовать анализа пробы "Б" и согласился на дисквалификацию.

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По словам Костева, за день до игры он занимался в спортзале и купил напиток на стойке в фитнес-центре. Он не разглядел упаковки и не знает, какие вещества содержала жидкость. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 18 мая 2018 года.

До "Црвены Звезды" Костев играл в командах Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги.

Валентина МАЙОРОВА
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