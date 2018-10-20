Заработок за решеткой: Кокорин и Мамаев обогатились в СИЗО

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые продолжают находиться под арестом, сумели заработать крупную сумму, не выходя из камеры.
Согласно контрактам с клубами нападающий "Зенита" получает в год 252 миллиона рублей, а полузащитник "Краснодара" – 180 миллионов рублей. При этом руководство команд не объявляло о штрафах и исправно платило зарплату спортсменам, находящимся в СИЗО.
Всего за 9 дней вне воли Кокорин с Мамаевым заработали 10,54 миллиона рублей, передает RT.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 11 октября были арестованы на 2 месяца – их обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя тележурналистки Ольги Ушаковой.
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