Умер легендарный советский спортсмен

Выдающемуся штангисту было 62 года

Скончался Юрий Варданян. Обладатель "золота" Олимпиады-1980, семикратный чемпион мира по тяжелой атлетике, пятикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР умер в США, где лечился от тяжелой болезни.

"Легендарный тяжеловес, олимпийский чемпион и чемпион мира Юрий Варданян скончался в возрасте 62 лет в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении Министерства спорта и по делам молодежи Армении.

На счету Варданяна 43 мировых рекорда. В 1994 г. спортсмен был включен в Зал мировой славы тяжелой атлетики.

В 2013-2015 гг. Варданян занимал должность министра спорта Армении. С 2014 по 2017 г. служил послом Армении в Грузии.

Похоронен спортсмен будет на родине.