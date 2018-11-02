Умер легендарный советский спортсмен

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Скончался Юрий Варданян. Обладатель "золота" Олимпиады-1980, семикратный чемпион мира по тяжелой атлетике, пятикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР умер в США, где лечился от тяжелой болезни.
"Легендарный тяжеловес, олимпийский чемпион и чемпион мира Юрий Варданян скончался в возрасте 62 лет в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении Министерства спорта и по делам молодежи Армении.
На счету Варданяна 43 мировых рекорда. В 1994 г. спортсмен был включен в Зал мировой славы тяжелой атлетики.
В 2013-2015 гг. Варданян занимал должность министра спорта Армении. С 2014 по 2017 г. служил послом Армении в Грузии.
Похоронен спортсмен будет на родине.
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