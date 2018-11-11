На бис: российская фигуристка снова разделась

Болельщики в восторге от фигуры спортсменки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла во вкус и снова разделась во время показательных выступлений после четвертого этапа Гран-при в Японии.

Спортсменка сняла с себя верхнюю часть костюма и осталась в одном бюстгальтере, устроив "горячий" танец.

С таким же номером Елизавета выступила ранее в Канаде.

В Японии Туктамышева заняла третье место и вышла в финал Гран-при.