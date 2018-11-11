На бис: российская фигуристка снова разделась

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошла во вкус и снова разделась во время показательных выступлений после четвертого этапа Гран-при в Японии.
Спортсменка сняла с себя верхнюю часть костюма и осталась в одном бюстгальтере, устроив "горячий" танец.
С таким же номером Елизавета выступила ранее в Канаде.
В Японии Туктамышева заняла третье место и вышла в финал Гран-при.
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