Назван новый главный тренер московского "Спартака"

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Руководство футбольного "Спартака" нашло замену уволенному
итальянцу Массимо Каррере, который выиграл с красно-белыми чемпионский титул.
Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новым главным тренером команды назначен Олег Кононов, который до этого руководил тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".
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