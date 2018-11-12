Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван новый главный тренер московского "Спартака"

Им стал бывший наставник "Краснодара"

Руководство футбольного "Спартака" нашло замену уволенному итальянцу Массимо Каррере, который выиграл с красно-белыми чемпионский титул.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новым главным тренером команды назначен Олег Кононов, который до этого руководил тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Россия устроит энергетический коллапс на Украине

В Незалежной признали катастрофическую зависимость от соседей в топливной сфере

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей