Назван новый главный тренер московского "Спартака"

Им стал бывший наставник "Краснодара"

Руководство футбольного "Спартака" нашло замену уволенному итальянцу Массимо Каррере, который выиграл с красно-белыми чемпионский титул.



Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новым главным тренером команды назначен Олег Кононов, который до этого руководил тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".