Легионер сборной по футболу возмутил россиян

Болельщики не рады футболисту-драчуну

Экс-нападающий российской сборной Роман Павлюченко остался недоволен вызовом форварда "Краснодара" Ари в команду.

"У нас же нет своих российских футболистов... Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России", – приводит слова Павлюченко портал Sports.ru.

Спортсмен не стал скрывать, что его раздражает состав нынешней сборной, в которой, по его словам, "половина игроков из Бразилии, половина из России". По мнению Павлюченко, в национальной команде должны играть россияне. "У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу", – считает Роман.

Саму ситуацию с вызовом Ари Павлюченко назвал дикой: "После того, как он бьет по голове сзади российских футболистов, и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно", – подчеркнул экс-нападающей сборной и добавил, что не будет смотреть матчи с участием бразильского легионера.

В мае 2017 г. Ари, игравший за московский "Локомотив", получил красную карточку за то, что ударил по голове игрока команды "Урал" Артема Фидлера. Гражданин России бразильского происхождения получил вызов в сборную из-за травмы нападающего Артема Дзюбы.