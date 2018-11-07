Один из самых ярких отечественных игроков сделал важное заявление

Андрей Аршавин не будет играть ни в каком клубе после ухода из казахстанского "Кайрата".

Прощальный матч Аршавина пройдет 11 ноября в Алма-Ате на стадионе "Центральный", сообщается на официальном сайте команды.

В интервью пресс-службе клуба, опубликованном 7 ноября на YouTube, Аршавин рассказал о себе и своих взглядах на футбол. Он признался, что не хотел бы играть ни в мини-футбол, ни в пляжный, но ему интересно было бы поучаствовать в матче мини-футбольной команды "Кайрат".

Нападающий также признался, что хотел бы после окончания карьеры заняться тренерской работой, но считает, что она станет для него достаточно трудной. На вопрос о том, считает ли он себя лучшим российским футболистом, спортсмен ответил отрицательно. По мнению Аршавина, выбрать самого лучшего достаточно тяжело: "У каждого поколения будут свои кумиры".

В целом, как считает спортсмен, ему повезло и с карьерой, и с тренерами, а самым лучшим своим наставником он считает Гуса Хиддинка.

Аршавин пришел в "Кайрат" в 2016 году. В составе команды форвард провел более сотни игр, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач.