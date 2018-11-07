Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аршавин завершает футбольную карьеру

Андрей Аршавин. Фото: commons.wikimedia.org/Вячеслав Евдокимов (CC BY-SA 3.0)
Один из самых ярких отечественных игроков сделал важное заявление

Андрей Аршавин не будет играть ни в каком клубе после ухода из казахстанского "Кайрата".

Прощальный матч Аршавина пройдет 11 ноября в Алма-Ате на стадионе "Центральный", сообщается на официальном сайте команды.

По теме

В интервью пресс-службе клуба, опубликованном 7 ноября на YouTube, Аршавин рассказал о себе и своих взглядах на футбол. Он признался, что не хотел бы играть ни в мини-футбол, ни в пляжный, но ему интересно было бы поучаствовать в матче мини-футбольной команды "Кайрат".

Нападающий также признался, что хотел бы после окончания карьеры заняться тренерской работой, но считает, что она станет для него достаточно трудной. На вопрос о том, считает ли он себя лучшим российским футболистом, спортсмен ответил отрицательно. По мнению Аршавина, выбрать самого лучшего достаточно тяжело: "У каждого поколения будут свои кумиры".

В целом, как считает спортсмен, ему повезло и с карьерой, и с тренерами, а самым лучшим своим наставником он считает Гуса Хиддинка.

Аршавин пришел в "Кайрат" в 2016 году. В составе команды форвард провел более сотни игр, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Китай задумал захват безлюдной Сибири

Российская территория представляет для Поднебесной непреодолимый соблазн

Лезут из всех щелей: украинцы перебегают в Крым

Еще одного несчастного задержали за попытку незаконно перейти границу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей