Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аршавин вступился за опозорившегося Смолова

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Спортсмен дал совет своему коллеге

Капитан казахстанской футбольной команды "Кайрат" Андрей Аршавин вступился за игрока ФК "Локомотив" Федора Смолова.

По его словам, Смолову не нужно зацикливаться на провальном для себя чемпионате мира и продолжать играть на высоком уровне, чтобы показать свое мастерство.

По теме

"Федору лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план", – цитирует его портал prosports.kz.

Аршавин подчеркнул, что если бы Смолов не забил пенальти, выступая за какую-нибудь заводскую команду, то его могли бы "закопать на стадионе сразу".

Андрей также рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что уже не надеется сыграть за сборную, а жизнь в Казахстане его полностью устраивает. Однако по истечению контракта футболист вернется в родной Санкт-Петербург.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Афины рвут связи с Москвой

Трения между странами усиливаются

Эрдоган нашел замену доллару

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей