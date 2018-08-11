Аршавин вступился за опозорившегося Смолова
Капитан казахстанской футбольной команды "Кайрат" Андрей Аршавин вступился за игрока ФК "Локомотив" Федора Смолова.
По его словам, Смолову не нужно зацикливаться на провальном для себя чемпионате мира и продолжать играть на высоком уровне, чтобы показать свое мастерство.
"Федору лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план", – цитирует его портал prosports.kz.
Аршавин подчеркнул, что если бы Смолов не забил пенальти, выступая за какую-нибудь заводскую команду, то его могли бы "закопать на стадионе сразу".
Андрей также рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что уже не надеется сыграть за сборную, а жизнь в Казахстане его полностью устраивает. Однако по истечению контракта футболист вернется в родной Санкт-Петербург.
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