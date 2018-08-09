Нападающий сменил клубную прописку и теперь будет играть в Москве

Футболист сборной России Федор Смолов ушел из ФК "Краснодар". Спортсмена приобрел московский клуб "Локомотив".

При этом москвичи оригинально сообщили новость об этом. На официальном аккаунте команды появился видеоролик из мультфильма "Простоквашино". На видео кот Матроскин радуется приезду Дяди Федора. Улыбающееся лицо Смолова поместили вместо изображения мальчика.

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Сумма трансфера не сообщается, однако железнодорожники хотели купить игрока за €9 миллионов.

Отметим, что недавно футболист попал в центр скандала – спортсмен не справился с управлением BMW M5 First Edition за 9 млн руб. и врезался в дорожное ограждение в Краснодаре. С места аварии форвард сбежал, не дожидаясь полицейских. Позднее он признался, что сам был за рулем машины, теперь незадачливому водителю грозит 15 суток административного ареста.