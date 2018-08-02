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Смолову грозит арест

Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Спортсмена допросили полицейские

Футболист сборной России Федор Смолов рассказал следователям, что сам вел автомобиль BMW, попавший в аварию в Краснодаре 

По сообщению Telegram-канала Mash, Смолов также пообещал восстановить разрушенный в ДТП забор. Источник отмечает, что на допросе присутствовали работники службы безопасности клуба "Краснодар", в котором играет футболист.

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Смолов рассказал, что перед аварией он плохо чувствовал себя, поэтому и не справился с управлением. Так как спортсмен покинул место происшествия, ему грозит либо лишение прав, либо административный арест на 15 суток.

А вот популярный блогер Лена Миро считает, что футболист не стал дожидаться стражей порядка, так как был пьян. "Почему водитель не вызвал полицию? Ему нужны проблемы со страховой и штраф за оставление места ДТП?Очевидно, что должна быть причина такого идиотизма... такой причиной может быть только пьяное состояние водителя", – написала в своем блоге Миро (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Блогер известна своими резкими заявлениями, она считает, что Смолова надо наказать по всей строгости закона. "Кто был за рулем, тот преступник", – такие нелицеприятные слова высказала в адрес футболиста Миро и выразила сожаление, что дело против спортсмена, скорее всего, спустят на тормозах.

Авария с участием Смолова произошла в Краснодаре в ночь на 1 августа. Футболист не пострадал, его автомобилю требуется серьезный ремонт – стоимость BMW оценивается как минимум в 9 млн руб., сообщает "Национальная Служба Новостей".  

Валентина МАЙОРОВА
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