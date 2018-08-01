Авария с дорогой иномаркой Смолова попала на видео

В обстоятельствах загадочного ДТП разбираются полицейские

Случившееся с машиной футболиста сборной России и ФК "Краснодар" обрастает странными подробностями. Напомним, авария произошла в ночь на среду. Изначально сообщалось, что за рулем BMW M5 First Edition был Федор Смолов, хотя обычно на авто передвигалась его девушка. По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам он не пострадал, писали местные СМИ, но машину покорежило изрядно.

Позже друзья Смолова заявили, что его за рулем не было, а автомобиль он дал знакомым "напрокат".

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"Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", – цитирует телеканал "360" источник из окружения спортсмена.

Полицейские в свою очередь заявили, что никаких дорожно-транспортных происшествий с участием Смолова не регистрировалось, напоминает РИА Новости.

Тем временем видео аварии попало в Сеть. Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения.

Сейчас в обстоятельствах случившегося ночью разбирается оперативно-следственная группа.

