Авария с дорогой иномаркой Смолова попала на видео

Здоровье
- Найдена опасность алкоголя для женщин
- Лекарство от рака можно сорвать с дерева
- На мужские лысины нашли управу
Случившееся с машиной футболиста сборной России и ФК "Краснодар" обрастает странными подробностями. Напомним, авария произошла в ночь на среду. Изначально сообщалось, что за рулем BMW M5 First Edition был Федор Смолов, хотя обычно на авто передвигалась его девушка. По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам он не пострадал, писали местные СМИ, но машину покорежило изрядно.
Позже друзья Смолова заявили, что его за рулем не было, а автомобиль он дал знакомым "напрокат".
"Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", – цитирует телеканал "360" источник из окружения спортсмена.
Полицейские в свою очередь заявили, что никаких дорожно-транспортных происшествий с участием Смолова не регистрировалось, напоминает РИА Новости.
Тем временем видео аварии попало в Сеть. Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения.
Сейчас в обстоятельствах случившегося ночью разбирается оперативно-следственная группа.
Россиянам подготовили несколько важных перемен
Киев утратил возможность принимать решения