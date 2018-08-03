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Со Смоловым расстанутся без сожалений

Фото: GLOBAL LOOK press
Нападающий может покинуть ФК "Краснодар"

Футбольный клуб, за который играет Федор Смолов, готов распроститься с форвардом – за умеренную сумму в €10 млн игрока может приобрести любая команда.

Недавно футболист попал в центр скандала – спортсмен не справился с управлением BMW M5 First Edition за 9 млн руб. и врезался в дорожное ограждение в Краснодаре. С места аварии форвард сбежал, не дожидаясь полицейских. Позднее он признался, что сам был за рулем машины, теперь незадачливому водителю грозит 15 суток административного ареста.  

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Возможный переход Смолова в другой клуб не вызвал огорчения у болельщиков "Краснодара", отмечает телеканал "Царьград". Репутация спортсмена в последнее время оказалась изрядно испорчена, так как на прошедшем чемпионате мира по футболу он отнюдь не блистал: не смог забить гол в послематчевых пенальти в игре со сборной Хорватии, не отличился и в предыдущих встречах. История с разбитым BMW тоже не прибавила симпатий к футболисту.

Новым местом работы Смолова может стать московский "Локомотив". Клуб готов отдать за трансфер спортсмена €8 млн и выплатить деньги в рассрочку в течение 2-4 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".

Валентина МАЙОРОВА
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