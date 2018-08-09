Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Футболиста Смолова наказали за ДТП в Краснодаре

Худший игрок сборной России на ЧМ-2018 лишился прав

Новоиспеченный нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не сможет сесть за руль ближайший год.

Как сообщает Mash, суд наказал футболиста лишением прав за то, что он уехал с места аварии, произошедшей с его участием несколькими днями ранее.

ДТП с участием нападающего сборной России случилось 1 августа. Спортсмен врезался в отбойник на своем BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. В результате удара машине был нанесен такой ущерб, что ее, скорее всего, нельзя будет восстановить.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Обвалу рубля нашли объяснение

Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты

Это вам за Скрипалей: США наказали Россию новыми санкциями

Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей