Футболиста Смолова наказали за ДТП в Краснодаре

Худший игрок сборной России на ЧМ-2018 лишился прав

Новоиспеченный нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не сможет сесть за руль ближайший год.



Как сообщает Mash, суд наказал футболиста лишением прав за то, что он уехал с места аварии, произошедшей с его участием несколькими днями ранее.

ДТП с участием нападающего сборной России случилось 1 августа. Спортсмен врезался в отбойник на своем BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. В результате удара машине был нанесен такой ущерб, что ее, скорее всего, нельзя будет восстановить.