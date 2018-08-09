Футболиста Смолова наказали за ДТП в Краснодаре

Здоровье
- Найдена причина ухудшения зрения
- У худеющих мужчин нашлось неожиданное преимущество
- Женщин избавят от рака
721 новости
Новоиспеченный нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов
не сможет сесть за руль ближайший год.
Как сообщает Mash, суд наказал футболиста лишением прав за то, что он уехал с места аварии, произошедшей с его участием несколькими днями ранее.
ДТП с участием нападающего сборной России случилось 1 августа. Спортсмен врезался в отбойник на своем BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. В результате удара машине был нанесен такой ущерб, что ее, скорее всего, нельзя будет восстановить.
Минфин увидел несколько причин обрушения курса национальной валюты
Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны