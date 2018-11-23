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Загитова нашла соперниц покруче Медведевой

Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка подколола свою соотечественницу

Российская спортсменка рассказала, чьи выступления ее вдохновляют и заставляют работать на износ, чтобы доказать свое превосходство. По словам Алины Загитовой, ее мотивирует техника конкуренток из страны Восходящего солнца.

Между тем главной соперницей 16-летней принцессы льда принято считать ее соотечественницу, серебряную медалистку Олимпиады в Южной Корее Евгению Медведеву. 

"Японские фигуристки меня не удивили, потому что когда я еще выступала в юниорском сезоне, то встречалась с японкой, которая прыгает тройной аксель. Конечно, это [соперничество] впечатляет, но заставляет идти вперед", – цитирует Загитову "Спорт-Экспресс".

В то же время прокаты Медведевой ее не очень волнуют, в чем юная звезда призналась, говоря о выступлении соперницы на Гран-при Франции.

"Буду ли я смотреть прокат Медведевой сегодня? Если он будет не очень поздно, то буду", – равнодушно заявила Олимпийская чемпионка. 

За противостоянием сильнейших российских фигуристок с интересом наблюдают во всем мире. На большинстве совместных стартов Загитова с Медведевой дышат в спину друг другу.

На этапах Гран-при в Хельсинки и Москве номером один стала Алина, вдвойне обрадовав своих поклонников. Ведь она установила мировой рекорд, побив свой же результат. Однако Медведева в это время выступала на других площадках.

Заключительный турнир серии пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Загитова обеспечила себе путевку в финал. Попадет ли туда Медведева, будет зависеть от ее проката на Гран-при Франции, где сегодня Евгения выйдет на лед с короткой программой. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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