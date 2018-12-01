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"Освободить немедленно": в деле Кокорина и Мамаева появились новые обстоятельства

Александр Кокорин и Павел МамаевФото: www.globallookpress.com/ Dmitry Golubovich
Футболисты надеются выйти из СИЗО до конца года

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram рассказала, что в расследовании драки появились новые обстоятельства.

По ее словам, Кокорины с Мамаевым не должны сидеть в СИЗО и их нужно освободить из-под стражи.

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"Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. <…> Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей", – написала Стукалова.

При этом она подчеркнула, что не может сообщить подробностей из-за подписки о неразглашении.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября устроили дебош в центре Москвы: сначала на стоянке избили водителя журналистки Первого канала, затем подрались в кафе с чиновником Минпромторга. Спортсменам предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои", Тверской суд Москвы на 2 месяца поместил их под стражу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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