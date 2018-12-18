Тренер Сотниковой рекомендовал ей забыть о пьедестале

Одной олимпийской медали хватит

Фигуристке Аделине Сотниковой лучше закончить карьеру. Такое мнение высказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

"Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу, – заявил Плющенко в беседе с ТАСС. – Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно".

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Сотникова стала олимпийской чемпионкой в 2014 г. – первой в истории российского женского одиночного фигурного катания. Но после этого ее спортивная карьера пошла наперекосяк. Из-за травм ей пришлось пропустить два сезона.

В апреле 2017 г. фигуристка начала работать с Плющенко. Но и тут, судя по всему, дело на лад не пошло. На турниры она не заявлена и в текущем сезоне. А вот в афише ледового шоу Плющенко "Лебединое озеро" 22-летняя спортсменка фигурирует.

"Относительно соревнований: мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу", – подтвердил Плющенко во вторник, 18 декабря.

Минувшим летом Сотникова призналась, что находится на грани срыва.