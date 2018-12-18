Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
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Фигуристка поделилась с поклонниками бурными эмоциями. Спортсменка обрадовалась даже сетевому супермаркету и почте.
"О Боже мой, я скучаю! Булочная!" – вид из окна вызвал совершенный восторг у Евгении. Ролик из Саранска, куда она приехала, чтобы принять участие в чемпионате России, фигуристка опубликовала в своем блоге Instagram.
Весной этого года двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане рассталась со своей наставницей Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра