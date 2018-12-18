Евгению порадовал провинциальный городок

Фигуристка поделилась с поклонниками бурными эмоциями. Спортсменка обрадовалась даже сетевому супермаркету и почте.

"О Боже мой, я скучаю! Булочная!" – вид из окна вызвал совершенный восторг у Евгении. Ролик из Саранска, куда она приехала, чтобы принять участие в чемпионате России, фигуристка опубликовала в своем блоге Instagram.

Весной этого года двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане рассталась со своей наставницей Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.