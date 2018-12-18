Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медведева призналась, что скучает по России

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Евгению порадовал провинциальный городок

Фигуристка поделилась с поклонниками бурными эмоциями. Спортсменка обрадовалась даже сетевому супермаркету и почте.

"О Боже мой, я скучаю! Булочная!" – вид из окна вызвал совершенный восторг у Евгении. Ролик из Саранска, куда она приехала, чтобы принять участие в чемпионате России, фигуристка опубликовала в своем блоге Instagram.

По теме

Весной этого года двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане рассталась со своей наставницей Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия нацелит ракеты на корабли США в Черном море

Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе

Лавров смутил иностранного журналиста

Вопрос представителя СМИ вызвал неоднозначную реакцию министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей