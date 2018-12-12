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Судьба Медведевой решится на чемпионате

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристке нужно прыгнуть выше головы, чтобы пробиться в сборную

В конце декабря в Саранске пройдет чемпионат России. Любителей фигурного катания очень интересует, кто войдет в сборную страны по результатам соревнований. Главная интрига турнира – сможет ли Евгения Медведева выбить себе место под солнцем.

В ЧР будут участвовать ведущие отечественные спортсменки, в том числе и Алина Загитова, а также сразу несколько совсем юных фигуристок. Пропустит выступления лишь Елизавета Туктамышева, которая оказалась в больнице из-за воспаления легких.

Загитова – лидер сборной. Даже посредственное выступление не будет для нее катастрофой. А вот ее сопернице Медведевой нужно будет выложиться. В этом уверен хореограф Илья Авербух.

"Все внимание на предстоящем чемпионате России будет приковано к Жене. Алина Загитова гарантирует себе участие в предстоящих стартах даже в случае катастрофического провала. А вот Жене нужно кататься очень хорошо, сейчас попадания в состав ей не гарантирует никто", – заявил олимпийский чемпион агентству ТАСС.

На последних соревнованиях Медведева не смогла показать все, на что способна. На заключительном этапе Гран-при в Гренобле она заняла лишь четвертое место и лишилась возможности попасть в финал турнира. Фигуристка впервые во взрослой карьере потерпела подобное поражение.

К тому же возникает вопрос, сможет ли Евгения справиться с давлением со стороны общественности. Ведь критика недоброжелателей, которые обвиняют ее в предательстве родины, сильно повлияла на то, что она не совсем удачно выступала. 

На прошедших зимой Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане Медведева стала серебряным призером. Весной Евгения ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе. Как заявила тренер, ее подопечная была недовольна тем, что Загитову не продержали лишний год в юниорах. После этого Медведева начала заниматься у канадского специалиста Брайана Орсера. 

Полина ИВАНОВА
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