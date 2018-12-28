Терпение керлингиста лопнуло

После зимней Олимпиады в Пхёнчхане прошел почти год, а спортсмен из России Александр Крушельницкий в глаза не видел "вердикта" своего дела. Напомним, у него с напарницей и женой Анастасией Брызгаловой отобрали бронзовые награды Игр-2018.

Керлингистов дисквалифицировали за допинг. Однако результатов расследования они так и не получили. Чтобы исправить ситуацию, Крушельницкий обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Спортсмен напомнил, что ведомство выясняло все обстоятельства допингового инцидента, сообщает ТАСС.

"В частности, весной 2018 года я и моя супруга Анастасия Брызгалова проходили в Генеральной прокуратуре беседы и проверки на полиграфе, – уточнил керлингист. – Знаю, что ряд действий проводились с моими партнерами по сборной России, врачом команды и, возможно, с другими лицами".

По словам Крушельницкого, итог проверки уже известен всем, но только не фигурантам дела, то есть ему и его супруге.

"Из обрывочных сообщений, полученных в Министерстве спорта и Федерации керлинга России, я знаю, что расследование завершено, и в действиях некоторых лиц даже выявлены нарушения, которые привели или могли привести к попаданию в мой организм запрещенного препарата, однако никакие документы мне получить не удалось", – пояснил дисквалифицированный медалист.

При этом он попросил предоставить ему все имеющиеся сведения как можно быстрее.

Напомним, в допинг-пробах Крушельницкого и Брызгаловой обнаружили мельдоний, после чего спортсменов лишили бронзовых медалей, которые они заработали накануне на Олимпийских играх в Пхёнчхане.