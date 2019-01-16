Российских бобслеистов лишили наград из-за допинга

Отечественных спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил

Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева дисквалифицировали за подмену проб в 2014 г. на Олимпийских играх в Сочи. Международная федерация бобслея (IBSF) постановила, что атлеты могут вернуться к турнирам лишь в декабре 2020 года.

Также под санкции IBSF попал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, которого не допустили до Игр-2018. Из-за дисквалификации ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с этим видом спорта.

Пресс-служба IBSF в своем официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, отметила, что атлеты могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Более того, все результаты бобслеистов в соревнованиях, прошедших с 2014 г., аннулированы. К слову, ранее CAS лишил Зубкова двух золотых медалей, но Мосгорсуд постановил, что он может не возвращать их. Однако тогда МОК возмутился решением России и потребовал исполнить приговор CAS, пригрозив более серьезными последствиями для других спортсменов.