Статус РУСАДА подтвержден

WADA зафиксировало прогресс в работе российского агентства

Несмотря на некоторую задержку с допуском в необходимые сроки в конце 2018 г. к базе данных московской лаборатории, на сегодняшнем исполкоме Всемирное антидопинговое агентство подтвердило статус РУСАДА.

В заявлении WADA отмечается прогресс, достигнутый Российским антидопинговым агентством.

"Специальный аудит организации был проведен 11-12 декабря 2018 г., и результаты были признаны удовлетворительными. Тем не менее база данных Московской лаборатории не была передана в оговоренный срок до 31 декабря", – говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Однако в агентстве указывают на то, что власти РФ активно сотрудничали с международной организацией и помогли ее экспертам получить всю необходимую информацию из базы данных московской лаборатории.

"После подтверждения подлинности проб WADA передаст их в соответствующие международные спортивные федерации для дальнейших разбирательств", – сказано в заявлении.

Это может занять от двух до трех месяцев.

"Мы еще не достигли финишной черты, и нам предстоит сделать гораздо больше, но, несомненно, мы продвинулись гораздо дальше, чем могли бы сделать без сентябрьского решения исполкома", – заявил президент WADA сэр Крейг Риди после исполкома.