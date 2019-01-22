Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Статус РУСАДА подтвержден

WADA зафиксировало прогресс в работе российского агентства

Несмотря на некоторую задержку с допуском в необходимые сроки в конце 2018 г. к базе данных московской лаборатории, на сегодняшнем исполкоме Всемирное антидопинговое агентство  подтвердило статус РУСАДА.

В заявлении WADA отмечается прогресс, достигнутый Российским антидопинговым агентством.

"Специальный аудит организации был проведен 11-12 декабря 2018 г., и результаты были признаны удовлетворительными. Тем не менее база данных Московской лаборатории не была передана в оговоренный срок до 31 декабря", – говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Однако в агентстве указывают на то, что власти РФ активно сотрудничали с международной организацией и помогли ее экспертам получить всю необходимую информацию из базы данных московской лаборатории.

"После подтверждения подлинности проб WADA передаст их в соответствующие международные спортивные федерации для дальнейших разбирательств", – сказано в заявлении.

Это может занять от двух до трех месяцев.

"Мы еще не достигли финишной черты, и нам предстоит сделать гораздо больше, но, несомненно, мы продвинулись гораздо дальше, чем могли бы сделать без сентябрьского решения исполкома", – заявил президент WADA сэр Крейг Риди после исполкома.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

США запретили Японии мириться с СССР

Вашингтон потребовал от Токио отказаться от мирного договора

Мутящие воду украинцы надоели Европе

В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей