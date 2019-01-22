РУСАДА восстановлено в правах
Во вторник, 22 января, исполком Всемирного антидопингового агентства на внеочередном заседании принял решение сохранить нынешний статус РУСАДА.
Об этом сообщил Twitter газеты "Советский спорт" кратко: "РУСАДА восстановлено".
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA". По его словам, в Москве все настроены на положительный результат в отношении РУСАДА, пишет ТАСС.
Напомним, в сентябре 2018 г. исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил полноправный статус
РУСАДА, которого оно лишилось в 2015-м. Москва должна
была до 31 декабря прошлого года предоставить доступ к данным московской
антидопинговой лаборатории. Однако эксперты
WADA
не смогли завершить
работу в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое
используется для извлечения информации.
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