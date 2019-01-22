РУСАДА восстановлено в правах

Российское антидопинговое агентство ожило

Во вторник, 22 января, исполком Всемирного антидопингового агентства на внеочередном заседании принял решение сохранить нынешний статус РУСАДА.

Об этом сообщил Twitter газеты "Советский спорт" кратко: "РУСАДА восстановлено".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA". По его словам, в Москве все настроены на положительный результат в отношении РУСАДА, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 г. исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно лишилось в 2015-м. Москва должна была до 31 декабря прошлого года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Однако эксперты WADA не смогли завершить работу в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения информации.

