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Взяла себя в руки: Загитова блеснула на первенстве континента

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка справилась с нервами и ринулась в бой

На чемпионате Европы, который проходит сейчас в столице Белоруссии, российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место после короткой программы.

За свое выступление спортсменка получила 75 баллов. Второй тоже стала россиянка Софья Самодурова, ее результат – 72,88 балла. Третье место досталось фигуристке из Швейцарии Алексии Паганини, она набрала 65,24 балла, сообщает RT

Начало сезона стало для Алины сложным. В декабре прошлого года на чемпионате России в Саранске она смогла занять лишь пятое место – два падения не оставили ей шансов на призовое место. Лучшей в российском чемпионате стала 14-летняя Анна Щербакова, которая не выступит на европейском первенстве из-за ограничений по возрасту.

По-видимому, эксперты поспешили списать Загитову со счетов – ранее некоторые критики заявили, что Алина не сможет на равных бороться с японскими спортсменками, блестяще откатавшими в прошлом году на чемпионате мира.

С произвольной программой спортсменки выступят на чемпионате Европы в пятницу, 25 января.

Валентина МАЙОРОВА
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