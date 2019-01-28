Спортсмену становится все хуже

Адвокат футболиста "Зенита" Андрей Ромашов рассказал о состоянии Александра Кокорина, находящегося в столичном следственном изоляторе "Бутырка".



По словам Ромашова, 14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Футболист отмечал, что врач в СИЗО помочь ему не может. Его адвокат подтвердил, что условий, которые предоставляются в изоляторе, недостаточно для того, чтобы колено спортсмена полностью восстановилось, поэтому его нога снова начала болеть.

Теперь Кокорин должен проходить курс реабилитации и заниматься по пять часов в день, отметил Ромашов. Юрист добавил, что футболиста водили на рентген, чтобы обследовать колено, но результаты пока неизвестны, передает "Спорт-Экспресс".

"Но у него же травма, была операция. Рентген этого показать не может, поэтому мы считаем, что создается видимость какой-то помощи, проверки". "Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью",

– заявил Ромашов.

Травму крестообразных связок колена Александр Кокорин получил в марте 2018 года. Его прооперировали в Риме. На поле нападающий вернулся лишь в августе.

Напомним, Александр Кокорин и его коллега, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали фигурантами трех уголовных дел. В октябре 2018 года футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. Инциденты вызвали широкий общественный резонанс. Спортсмены пробудут под стражей как минимум до 8 февраля.