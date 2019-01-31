"Одноразовая": канадцы глумятся над провалившейся Загитовой

В команде Медведевой раскритиковали работу Тутберидзе

Подопечные Этери Тутберидзе – "мученицы". Такое мнение высказала Сандра Безич, хореограф группы канадского специалиста Брайана Орсера и, в частности, Евгении Медведевой. Алину Загитову и других фигуристок, которые катаются под руководством Тутберидзе, она попросту считает эпизодическими героинями на льду.

"В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают мучиться просто для того, чтобы откатать программу. И это так печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но которые выглядят одноразовыми",

– отчеканила Безич TheSkatingLesson.

Она отметила талант и профессионализм российских спортсменок и почему-то решила, что они лишены полноценной карьеры и счастливого будущего. Хореограф Медведевой отдельно оценила работу ее главной соперницы, поставив в пример Загитовой семикратного чемпиона Европы по фигурному катанию Хавьера Фернандеса.

"Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать, и, вы знаете, у каждого есть программы, в которых приходится бороться, но у Алины нет никакого комфорта в глазах. Тут мы возвращаемся к вопросу об основах, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, то помогает заложенная в тебе техника. Посмотрите на Хавьера Фернандеса – он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно",

– резюмировала Безич.

Напомним, на предыдущем чемпионате Европы Загитова упустила победу, подарив ее Софье Самодуровой.