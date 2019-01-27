Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении российской фигуристки

Алина Загитова, которая не смогла занять первое место в чемпионате Европы по фигурному катанию, не сумела собраться.

На возможные причины неудачного выступления спортсменки указала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. По ее мнению, дело в ошибках, которые при подготовке допустила команда Загитовой. Свою роль сыграло и нервное напряжение, считает она.

"Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться, - сказала Бестемьянова. – Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться",

– заявила Бестемьянова в беседе с ТАСС.

При этом она похвалила Софью Самодурову, которой досталась заслуженная победа, и ее тренера, Алексея Мишина.

Напомним, 16-летняя Самодурова выступила без ошибок и стала чемпионкой Европы по итогам соревнований в Минске. Загитова завоевала "серебро", а третье место заняла финка Вивека Линдфорс.