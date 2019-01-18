Фигуристки вместе снялись в рекламе

Евгения Медведева и Алина Загитова поразили поклонников, появившись в рекламном ролике японской игры "Magia Record". Съемки видео проходили в Москве, но каждая спортсменка выходила на лед по отдельности.

Как передает издание Crunchyroll, в рекламном ролике, который получил название "Воссоединение", фигуристки сыграли главных героинь игры – волшебницу Мадоки (Загитова) и ее союзницу Хомуру (Медведева), которые ищут пропавшую сестру первой.

Видео появилось на канале YouTube Maidigitv. Пользователи Сети, посмотревшие ролик, осыпали россиянок комплиментами.

Обе фигуристки тренировались у Этери Тутберидзе. Медведева ушла от наставницы после Олимпиады-2018, забрав с соревнований серебро. Тутберидзе намекала, что Евгения отказалась от сотрудничества с ней из-за того, что Алину, занявшую первое место, не продержали еще год в юниорах.

После Олимпийских игр спортсменки практически не общались. Загитова заявляла, что никогда не была подругой Медведевой и не хочет поддерживать с ней связь.