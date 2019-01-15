Фигуристка призналась, что не может жить без "русского духа"

Летом 2018-го Евгения Медведева перебралась в Канаду. Однако юная спортсменка не планирует навсегда остаться в этой стране. По ее словам, свою дальнейшую судьбу она связывает только с Россией.

Медведева быстро адаптировалась к жизни в Канаде, где меньше года тренируется у Брайана Орсера. Фигуристка рассказывала, что полностью изменила свои привычки и практически перестала говорить на русском языке, из-за чего спровоцировала волну негатива в свой адрес со стороны общественности. Любители фигурного катания обвиняли чемпионку в отсутствии патриотизма.

Тем не менее спортсменка, которая уже не раз признавалась в том, что скучает по России, сообщила журналистке Марии Командной в прямом эфире Instagram, что переехала в Канаду ради работы. Забывать о своих корнях она не намерена.

"Что значит русский дух для меня? Для меня это то, когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но держать в голове, что в будущем вернусь домой", – поведала Медведева.

Фигуристка, как передает агентство РИА "Новости", после чемпионата России в Саранске, где она стала седьмой, тренируется на катке ЦСКА, но в ближайшее время отправится обратно в Канаду.