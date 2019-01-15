Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медведева просится на родину

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка призналась, что не может жить без "русского духа"

Летом 2018-го Евгения Медведева перебралась в Канаду. Однако юная спортсменка не планирует навсегда остаться в этой стране. По ее словам, свою дальнейшую судьбу она связывает только с Россией.

Медведева быстро адаптировалась к жизни в Канаде, где меньше года тренируется у Брайана Орсера. Фигуристка рассказывала, что полностью изменила свои привычки и практически перестала говорить на русском языке, из-за чего спровоцировала волну негатива в свой адрес со стороны общественности. Любители фигурного катания обвиняли чемпионку в отсутствии патриотизма.

Тем не менее спортсменка, которая уже не раз признавалась в том, что скучает по России, сообщила журналистке Марии Командной в прямом эфире Instagram, что переехала в Канаду ради работы. Забывать о своих корнях она не намерена.

"Что значит русский дух для меня? Для меня это то, когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но держать в голове, что в будущем вернусь домой", – поведала Медведева.

Фигуристка, как передает агентство РИА "Новости", после чемпионата России в Саранске, где она стала седьмой, тренируется на катке ЦСКА, но в ближайшее время отправится обратно в Канаду. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Больше никаких Скрипалей: ОЗХО накинулась на "Новичок"

Яд отправят в черный список

Тимошенко лишила Порошенко последнего шанса

Президентская гонка в Незалежной набирает обороты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей