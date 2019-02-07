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Туктамышева разоткровенничалась о сексе

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Туктамышева раскрыла пикантные подробности спортивной подготовки

Елизавета Туктамышева дала откровенное интервью, в котором затронула не только вопросы фигурного катания.

Фигуристка призналась, что она из тех девушек, которые не стесняются говорить о сексе. На вопрос о том, сколько раз в неделю нужно заниматься девушке сексом для здоровья, Елизавета, рассмеявшись, ответила, что можно хоть каждый день – все зависит от желания.

"Мне 22, я еще не понимаю, сколько нужно для здоровья. У меня пока все в порядке", – призналась спортсменка в эфире программы Commandos.

При этом Туктамышева добавила, что сексом перед важными соревнованиями лучше не заниматься, иначе получается не тот настрой.  

Ответила Елизавета и на вопрос о том, как ей удалось вернуть свои утраченные позиции. "Да фиг его знает", – откровенно заметила она. Спортсменка считает, что возвращает сексуальность в фигурное катание, и, судя по тому, с каким восторгом зрители принимают ее номера, она абсолютно права. 

Валентина МАЙОРОВА
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