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"Я патриот": Загитова ответила сбежавшей Медведевой

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка отказалась покидать Россию

Алина Загитова призналась, что не собирается уезжать тренироваться в Японию, несмотря на сильную любовь к этой стране. При этом она подчеркнула, что является патриотом. Эту фразу можно воспринять как укор уехавшей из России Евгении Медведевой.

"Если только на пару-тройку лет. Свою жизнь я связываю только с Россией, я патриот", – сказала фигуристка в интервью RT.

При этом Алина признается, что ей очень нравится Япония – Страна восходящего солнца покорила ее с первого взгляда. По словам спортсменки, невозможно не полюбить атмосферу тепла, доброты и уюта, царящую там. Сейчас Загитова готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии в марте.

"Мне необходимо чисто и без ошибок исполнить обе программы. О другом я не думаю, стараюсь не фокусироваться на результате", – подчеркнула олимпийская чемпионка.

Алина рассказала, что ее главная соперница на льду – она сама. Однако на предстоящем турнире борьба за первое место обещает быть жесткой: Загитовой предстоит сразиться с японками Рикой Кихирой и своей вечной соперницей Евгенией Медведевой. Сама Алина считает, что главное для нее – справиться с волнением, сделать так, чтобы эмоции не помешали выступлению. 

Мировое первенство по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

Валентина МАЙОРОВА
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