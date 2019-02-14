Мамаев перешел в другую команду

Футболиста наконец-то выпустили на поле

Скандально известный игрок вернулся в стан футболистов. Правда, его товарищи по команде и соперники далеки от профессионального спорта. Это сотрудники пенитенциарной системы.

Матч между ними стартовал сегодня, 14 февраля. Уже прошел первый тайм, в котором Павел Мамаев защищал честь команды в оранжевых майках.

Футболисты отдохнули. Закончился и второй тайм встречи. Чтобы силы обеих команд были равны, полузащитник "Краснодара" сменил форму на салатовую, передает вести с поля "Газета.Ru".

Повезло заключенным, окна камер которых выходят во двор. Они могли следить за матчем через решетку. Ожесточенный футбольный поединок завершился в пользу оранжевых. Итог встречи – 8:7.

В ней не смог принять участие другой звездный заключенный – зенитовец Александр Кокорин. Ранее сообщалось, что у него разболелось колено. Да и видеться друзьям нельзя.

Напомним, Павел Мамаев с Александром Кокориным попали под следствие после того, как с размахом отметили 10-летие дружбы. После солидной порции горячительных напитков под горячую же руку им попались водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин. Так веселые ребята попали в изолятор.