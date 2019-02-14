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Мамаев перешел в другую команду

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Футболиста наконец-то выпустили на поле

Скандально известный игрок вернулся в стан футболистов. Правда, его товарищи по команде и соперники далеки от профессионального спорта. Это сотрудники пенитенциарной системы. 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Матч между ними стартовал сегодня, 14 февраля. Уже прошел первый тайм, в котором Павел Мамаев защищал честь команды в оранжевых майках.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Футболисты отдохнули. Закончился и второй тайм встречи. Чтобы силы обеих команд были равны, полузащитник "Краснодара" сменил форму на салатовую, передает вести с поля "Газета.Ru". 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Повезло заключенным, окна камер которых выходят во двор. Они могли следить за матчем через решетку. Ожесточенный футбольный поединок завершился в пользу оранжевых. Итог встречи – 8:7. 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ней не смог принять участие другой звездный заключенный – зенитовец Александр Кокорин. Ранее сообщалось, что у него разболелось колено. Да и видеться друзьям нельзя. 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, Павел Мамаев с Александром Кокориным попали под следствие после того, как с размахом отметили 10-летие дружбы. После солидной порции горячительных напитков под горячую же руку им попались водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин. Так веселые ребята попали в изолятор. 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ксения АНДРЕЕВА
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