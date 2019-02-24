В испанском футбольном клубе обнаружили инопланетянина

Игра спортсмена вызвала подозрения у соперников

Нападающий испанского клуба "Севильи" Виссам Бен Йеддер считает, что известный аргентинец Лионель Месси является инопланетянином.

Такое предположение игрок высказала после поражения в матче с "Барселоной". Месси забил в этой игре 3 мяча и отдал голевую передачу.

"В нормальном мире мы бы выиграли этот матч. Но появился инопланетянин, который думает иначе. Горжусь командой, которая не сдавалась. Вперед, "Севилья"!"

– написал Виссам Бен Йеддер.