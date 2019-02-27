Глушаков останется без денег из-за Малахова

Жена спортсмена хочет добиться справедливости

В среду, 27 февраля, в столичном Никулинском суде прошло заседание по разделу имущества футболиста Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что у него есть доказательства того, что футболист снял с общего счета более 300 млн рублей.

Представили эти аудиозаписи и экспертизу голоса, то есть сравнение с его публичными интервью с Малаховым. Он молодец, что дал это интервью! Суд все принял, даст оценку",

– приводит слова Жорина портал sport24.ru. Как подчеркнул юрист, Глушаков и его адвокаты не ожидали, что у другой стороны есть такие записи.

Сама Дарья заявила, что ее супруг совершенно забросил своих детей:

"Денис на связь не выходит, с детьми не общается. Сейчас он вернулся со сборов, но к детям не приезжал, не звонил, не писал".

Она подчеркнула, что не собирается обирать мужа до нитки, просто хочет поделить все имущество пополам.

"И деньги, которые он вывел, тоже поделить наполовину", – добавила Глушакова.

При этом супруга футболиста посетовала, что добровольно Глушаков не собирается отдавать ничего ни ей, ни детям. Ранее Дарья заявляла, что муж угрожал ей убийством. Следующее заседание суда запланировано на 15 марта.