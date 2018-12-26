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Глушаковым заинтересовались силовики

Денис Глушаков. Фото: www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс футболиста получил неожиданный поворот

Представители Дарьи, жены Дениса Глушакова, подали на него заявление в Центральный аппарат ФСБ. Адвокаты девушки обвиняют спортсмена в том, что он якобы давал взятки полицейским, чтобы те не возбуждали против него уголовное дело.

Примечательно, что у защитников Дарьи в качестве доказательства есть аудиозапись признаний ее супруга. Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудникам ФСБ стала известна сумма взятки, а также данные о доверенном лице спортсмена.

В ближайшее время этого человека вызовут на допрос. Придется ли самому Глушакову пообщаться с представителями данного ведомства, пока не известно.

В середине декабря спортсмен был на допросе у полицейских, после которого должен был решиться вопрос о возбуждении уголовного дела против него. Дарья обвиняла Дениса в том, что он угрожал ей убийством.  

Вот уже несколько месяцев супруги разводятся со скандалом, обвиняя друг друга в изменах. Суд наложил арест на имущество Глушаковых. Однако футболист якобы успел вывести со своих счетов более 100 млн рублей. Более того, игрок "Спартака" хочет перейти в грозненский "Ахмат", чтобы выплачивать жене мизерные алименты на ребенка. 

Полина ИВАНОВА
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