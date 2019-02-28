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"Кто выиграл, тот и поехал": от Туктамышевой отвернулись фигуристы

Елизаветf Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Профессионалы встали на сторону Медведевой

Евгения Медведева представит Россию на чемпионате мира по фигурному катанию – 19 членов тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России проголосовали за это решение, 7 – поддержали Елизавету Туктамышеву.

После принятия этого решения в Сети развернулась бурная дискуссия – не все интернет-пользователи согласились с доводами экспертов.

Профессионалы также разошлись во мнениях относительно того, кто был более достоин выступить за Россию в Японии – Евгения или Елизавета.

По мнению олимпийского чемпиона Максима Транькова, решение тренерского совета было абсолютно справедливым.

"Кто выиграл финал (Кубка России), тот и поехал", - 

сказал Траньков в комментарии "Спорт-Экспресс".

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев поддержал Транькова:

"Все решалось по итогам финала Кубка России. Выиграла бы Константинова, поехала бы она".

Член тренерского совета Федерации фигурного катания России Евгений Рукавицын подчеркнул, что перед Федерацией стояла непростая задача, и что спортивная организация приняла аболютно объективное решение.Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

"Люди, которые составляют основу нашего фигурного катания, приняли такое решение. Что с этим можно сделать? Ничего", - 

добавила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Чемпионка мира Мария Бутырская, напротив, сожалеет о том, что Елизавета Туктамышева не поедет на соревнования в Японию. Елизаветf Туктамышева. Фото: <a href=">www.globallookpress.com"/>

По мнению первой российской победительницы мирового первенства в одиночном катании, Елизавета должна была выступить на турнире:

"Туктамышева заслужила этот чемпионат гораздо больше, доказывая это от соревнования к соревнованию... Очень больно за Лизу...она у нас такая единственная ".


"Кто какое место занял – так и едет. Мой голос за Медведеву", –

подвел итог дискуссии тренер Александр Жулин. И с ним согласно большинство профессиональных экспертов.

Валентина МАЙОРОВА
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