"Подлый выбор": Туктамышева вышла из себя из-за Медведевой

Фигуристка расстроилась из-за решения Федерации поддержать ее соперницу

Интрига, кого считают лучшей спортсменкой, наконец разрешилась. Федерация фигурного катания на коньках включила Евгению Медведеву в основной состав российской сборной, а Елизавету Туктамышеву сделала запасной. Теперь у с триумфом вернувшейся на лед атлетки практически нет шансов на то, чтобы показать себя в Японии. И такое известие сильно задело Туктамышеву.

Из-за воспаления легких она пропустила чемпионат России в Саранске, но неплохо выступила на финале Кубка России, став второй. Тогда на несколько баллов ее обошла Медведева. Однако обе фигуристки ошиблись во время номеров, поэтому точно сказать, кого отправят в Японию, было невозможно. Исполком ФФККР сообщил на сайте организации, что все-таки решил дать шанс Медведевой, которая изначально считалась запасной. Туктамышева, похоже, не ожидала такого развития событий.

"Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец, и я вернусь",

– заявила спортсменка в Twitter.

Медведева пока никак не отреагировала на эту новость. Однако в Сети любители этого вида спорта уже спорят о том, кто достоин представлять Россию на ЧМ. Многие интернет-пользователи уверены, что Федерация ошиблась – Туктамышева выступила бы сильнее Медведевой.

"Ты заслуживаешь большего", "Выбор подлый. Они с ума сошли, раз решили не отправлять тебя", "Разочарован и зол, ты чемпион этого сезона", "Любовь не купишь, чемпионство не нарисуешь", "Лиза, болельщики все равно знают, что ты должна быть в этой заявке!", "Наша федерация вас не заслужила", "Федерация никогда не отмоется от этого позора", – поддержали Туктамышеву ее фолловеры. Тем временем под последними постами Медведевой в Instagram разразилась настоящая бойня между ее фанатами и поклонниками соперницы.

"Позорище!!! Не занимай чужое место на ЧМ!", "На ЧМ против тебя будет болеть большая половина населения страны", "Ты все сможешь! А мы тебя поддержим!", "В Японии у тебя все получится", "Не обращай ни на кого внимания, просто делай то, что должна!", "Женька, давай бесить их еще сильнее", – разделились во мнении подписчики фигуристки.

Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.