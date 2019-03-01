Чемпионке оплачивают только самое необходимое

Звезда ледовой арены, которая то меркнет, то вновь вспыхивает, затмевая соперниц, оказалась гораздо дешевле, чем придумали злопыхатели. Траты на Евгению Медведеву сильно преувеличены, ведь "фигурное катание – это не футбол и не хоккей", заявили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), подчеркнув, что такая сумма принцессам льда "даже и не снилась".

"Это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся "фантастической" суммы в 6 млн рублей в месяц",

– сказано в сообщении.

В Федерации недоумевают: кому понадобилось распускать лживые слухи. Да, подготовка Евгении требует денег, но не больше, чем других спортсменок сборной России. В расходы включены поездки фигуристов и тренеров на соревнования, ботинки и коньки, костюмы и тренировочная одежда, аренда жилья. Также спортивная организация оплачивает постановки, лечение и консультации, если в них возникнет острая необходимость.

"Ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой – канадца Брайана Орсера",

– заверили в объединении.

Накануне тренерский совет отобрал Медведеву на чемпионат мира по фигурному катанию. Подопечная канадца обошла Елизавету Туктамышеву, с чем согласились далеко не все эксперты.