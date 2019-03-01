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Звезда ледовой арены, которая то меркнет, то вновь вспыхивает, затмевая соперниц, оказалась гораздо дешевле, чем придумали злопыхатели. Траты на Евгению Медведеву сильно преувеличены, ведь "фигурное катание – это не футбол и не хоккей", заявили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), подчеркнув, что такая сумма принцессам льда "даже и не снилась".
"Это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся "фантастической" суммы в 6 млн рублей в месяц",
– сказано в сообщении.
В Федерации недоумевают: кому понадобилось распускать лживые слухи. Да, подготовка Евгении требует денег, но не больше, чем других спортсменок сборной России. В расходы включены поездки фигуристов и тренеров на соревнования, ботинки и коньки, костюмы и тренировочная одежда, аренда жилья. Также спортивная организация оплачивает постановки, лечение и консультации, если в них возникнет острая необходимость.
"Ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой – канадца Брайана Орсера",
– заверили в объединении.
Накануне тренерский совет отобрал Медведеву на чемпионат мира по фигурному катанию. Подопечная канадца обошла Елизавету Туктамышеву, с чем согласились далеко не все эксперты.
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