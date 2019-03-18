Из-за отсутствия ведущих команд чемпионат мира оказался провальным

Спортсмены из юношеской сборной РФ по тяжелой атлетике не смогли попасть на юношеский чемпионат мира в Лас-Вегасе из-за проблем с получением американских виз.

"На чемпионат мира в США не приехал ряд ведущих сборных: Китай, КНДР, Иран, Венесуэла, Белоруссия, Украина, а также многие лидеры других национальных команд, –

рассказал ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. При этом он добавил, что, как заявила американская сторона, визы получили спортсмены всех федераций.

Генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин отметил, что до конца прошлого года визу можно было сделать только в посольствах США за пределами России, при этом выезд юных спортсменов за границу по закону невозможен без сопровождающих, это существенно усложняет процесс.

Тренеры также выступили против продолжительной поездки за визами, поскольку не считали правильным прерывать тренировки на длительное время. После того как в начале 2019 г. представители ФТАР попытались подать документы спортсменов в американское посольство в Москве, выяснилось, что собеседование на визу можно будет пройти уже после чемпионата мира.

Юношеское мировое первенство по тяжелой атлетике прошло в Лас-Вегасе с 8 по 15 марта.

