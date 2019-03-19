Французы погнались за бывшими руководителями наших легкоатлетов

Власти Пятой республики выписали ордер на арест экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Обвинения против россиян выдвинуты в связи с расследованием случаев применения запрещенных препаратов и сокрытия этой информации среди представителей отечественной "королевы спорта", сообщает французское агентство AFP во вторник, 19 марта.

В 2015 г. по данному делу был арестован бывший глава Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак. В ноябре того же года ему, его советнику Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю предъявлены обвинения в том, что они за денежное вознаграждение скрывали случаи употребления допинга нашими легкоатлетами, а также "содействовали переговорам с российскими спонсорами и вещателями перед летними Олимпийскими играми 2012 г. в Лондоне и чемпионатом мира 2013 г. по легкой атлетике в Москве".

Напомним, Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 г., в феврале которого он ушел в отставку на фоне целой серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016-го комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила его от обязанностей казначея организации, пишет ТАСС.

Балахничева признали виновным в том, что он не стал привлекать к ответственности за употребление запрещенных веществ одну из сильнейших российских бегуний на длинные дистанции Лилию Шобухову. Сообщалось, что спортсменка якобы заплатила чиновнику за его молчание. Помимо этого, Балахничева обвинили в бездействии, когда Шобухову допустили к участию в Олимпиаде-2012 и марафоне в Чикаго того же года.

Что касается Мельникова, то он в 2016 г. был пожизненно отстранен от деятельности, связанной с "королевой спорта" и комиссией IAAF. Тренер также наказан из-за ситуации с Шобуховой.

Балахничев, комментируя информацию из Франции, признался, что не знает, как на нее реагировать.

"В ходе достаточно продолжительного следствия, которое проводилось в России по делу Лилии Шобуховой и ее мужа Игоря, было опрошено большое число спортсменов и функционеров, никаких обвинений мне в итоге предъявлено не было", – заявил он.

Россиянин отрицает какие бы то ни было деловые связи с вышеперечисленными иностранными спортивными функционерами из IAAF. По его словам, "скорее они были у действующего президента Себастьяна Коу, о чем говорит их переписка".

Он заметил, что является российским пенсионером и не намерен никуда выезжать из страны.

"Думаю, потреплют мне нервы в очередной раз. А за границу я не собираюсь: не ездил и не планировал. Мне нечего там делать", – добавил Балахничев.

Шлейф допингового скандала в отечественном спорте наивысших достижений тянется со времен выхода документального фильма работы немецкого журналиста Ханса-Йоахима Зеппельта, которому о грязных делах в легкой атлетике поведали российские информаторы супруги Виталий и Юлия Степановы. Сам Балахничев назвал ту документалку провокацией.

