Прошло почти полгода после невероятных похождений футболистов

Следствие по делу футболистов-драчунов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено – дело направлено в судебную инстанцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, прокуратура окончательно утвердила обвинения против спортсменов. Им вменяется в вину умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ), передает "Интерфакс".

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева разразился в начале октября 2018 года. Неразлучная парочка давних друзей дважды за сутки успели отметиться дебоширством. Сначала они вместе со своей компанией избили водителя телеведущей "Первого канала", а утром накинулись с кулаками и стулом на посетителя кафе на Большой Никитской улице, которым оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

По сути, именно принципиальное желание Пака наказать своих обидчиков привела к тяжелым последствиям для обоих футболистов. Будучи ключевыми игроками в "Зените" и "Краснодаре", они пропустили значительную часть сезона. Следствие велось почти полгода при том, что у следователей на руках были видео с запечатлёнными на них "похождениями" игроков. Такая неспешность процесса даже стала предметом для критики шуток в интернете.

"Какая быстрая и компетентная работа следаков. 5 месяцев мурыжили то, что за месяц можно было расследовать", – написал читатель портала "Спортс.ру".

Теперь Кокорин и Мамаев рискуют пропустить и весь остаток сезона, а то и следующий. Если и на суде Пак останется верен своим принципам, то перспективы Кокорина и Мамаева оказаться за решеткой станут реальными как никогда. В защиту футболистов вновь начали высказываться известные персоны. Например, телеведущий Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" заявил, что им хватило бы и домашнего ареста.

"Зачем пресекать свободу? Сломать судьбу парням еще до приговора. Соразмерно ли это с содеянным", – цитирует его "Федерал Пресс".

Как отмечает URA.RU, при тех обвинениях, которые предъявлены Кокорину и Мамаеву, им грозит до семи лет тюрьмы.