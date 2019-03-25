Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Свершилось: дело Кокорина и Мамаева дошло до суда

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Прошло почти полгода после невероятных похождений футболистов

Следствие по делу футболистов-драчунов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено – дело направлено в судебную инстанцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, прокуратура окончательно утвердила обвинения против спортсменов. Им вменяется в вину умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ), передает "Интерфакс".

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева разразился в начале октября 2018 года. Неразлучная парочка давних друзей дважды за сутки успели отметиться дебоширством. Сначала они вместе со своей компанией избили водителя телеведущей "Первого канала", а утром накинулись с кулаками и стулом на посетителя кафе на Большой Никитской улице, которым оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

По сути, именно принципиальное желание Пака наказать своих обидчиков привела к тяжелым последствиям для обоих футболистов. Будучи ключевыми игроками в "Зените" и "Краснодаре", они пропустили значительную часть сезона. Следствие велось почти полгода при том, что у следователей на руках были видео с запечатлёнными на них "похождениями" игроков. Такая неспешность процесса даже стала предметом для критики шуток в интернете.

"Какая быстрая и компетентная работа следаков. 5 месяцев мурыжили то, что за месяц можно было расследовать", – написал читатель портала "Спортс.ру".

Теперь Кокорин и Мамаев рискуют пропустить и весь остаток сезона, а то и следующий. Если и на суде Пак останется верен своим принципам, то перспективы Кокорина и Мамаева оказаться за решеткой станут реальными как никогда. В защиту футболистов вновь начали высказываться известные персоны. Например, телеведущий Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" заявил, что им хватило бы и домашнего ареста.

"Зачем пресекать свободу? Сломать судьбу парням еще до приговора. Соразмерно ли это с содеянным", – цитирует его "Федерал Пресс".

Как отмечает URA.RU, при тех обвинениях, которые предъявлены Кокорину и Мамаеву, им грозит до семи лет тюрьмы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей