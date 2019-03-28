Победитель сочинской Олимпиады сцепился с чиновниками из-за отобранной награды

Олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков наотрез отказался отдавать завоеванную в Сочи золотую медаль по требованию МОК. Вместо этого он обрушился с критикой на международную организацию, уличив ее в предвзятости.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил золотых медалей сочинской Олимпиады бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Соответствующее уведомление от МОК пришло Олимпийскому комитету США. Зубков посчитал это решение нелогичным и необоснованным.

"МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл",

– заявил Зубков "Комсомольской правде".

Его также возмутило отсутствие интереса спортивных чиновников в "чистоте" спортсменов не из России. В то время как россиян регулярно заставляют проходить допинг-тесты, их соперников не беспокоят аналогичными процедурами.

"Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!"

– жестко ответил Зубков.

В январе Международная федерация бобслея (IBSF) признала российских бобслеистов, выступавших на Олимпиаде-2014, виновными в нарушении антидопинговых правил. По мнению IBSF, во время Игр россияне якобы подменили свои пробы. Результаты спортсменов были аннулированы, и их обязали вернуть завоеванные медали обратно.