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Бобслеист Зубков ответил категорическим отказом на требование МОК

Александр Зубков. Фото: www.globallookpress.com
Победитель сочинской Олимпиады сцепился с чиновниками из-за отобранной награды

Олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков наотрез отказался отдавать завоеванную в Сочи золотую медаль по требованию МОК. Вместо этого он обрушился с критикой на международную организацию, уличив ее в предвзятости. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил золотых медалей сочинской Олимпиады бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Соответствующее уведомление от МОК пришло Олимпийскому комитету США. Зубков посчитал это решение нелогичным и необоснованным.

"МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл",

– заявил Зубков "Комсомольской правде".

Его также возмутило отсутствие интереса спортивных чиновников в "чистоте" спортсменов не из России. В то время как россиян регулярно заставляют проходить допинг-тесты, их соперников не беспокоят аналогичными процедурами.

"Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!"

– жестко ответил Зубков. 

В январе Международная федерация бобслея (IBSF) признала российских бобслеистов, выступавших на Олимпиаде-2014, виновными в нарушении антидопинговых правил. По мнению IBSF, во время Игр россияне якобы подменили свои пробы. Результаты спортсменов были аннулированы, и их обязали вернуть завоеванные медали обратно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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