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Российскую фигуристку поймали на допинге

Анастасия Шакун. Фото: instagram.com/sea.shakun
Отечественный спорт преследует застарелый бич

Представительница одной из ярких дисциплин в фигурном катании танцах на льду Анастасия Шакун уличена в приеме запрещенных препаратов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

В пробе россиянки, взятой 10 ноября 2018 г. на турнире в чешском Оломоуце, обнаружены следы допинга, говорится в заявлении ISU. В итоге фигуристку дисквалифицировали на один год.

Срок наказания отсчитывается с дня отбора анализов.

Как отмечает телеканал "360", в пробе Шакун обнаружен фуросемид. Данный диуретик применяется в спортивной медицине для выведения из организма запрещенных препаратов. Всемирное антидопинговое агентство внесло его в черные списки.

Анастасия Шакун перешла в танцы на льду из одиночного катания. Сейчас она выступает в паре с Даниилом Рагимовым, представляя Тольятти и Самарскую область.

Когда закончится дисквалификация, спортсменке исполнится 17 лет.

Ранее от соревнований была отстранена 25-летняя легкоатлетка Екатерина Медведева из-за подозрений в употреблении допинга.

Елена УСОВА
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