Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Представительница одной из ярких дисциплин в фигурном катании танцах на льду Анастасия Шакун уличена в приеме запрещенных препаратов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.
В пробе россиянки, взятой 10 ноября 2018 г. на турнире в чешском Оломоуце, обнаружены следы допинга, говорится в заявлении ISU. В итоге фигуристку дисквалифицировали на один год.
Срок наказания отсчитывается с дня отбора анализов.
Как отмечает телеканал "360", в пробе Шакун обнаружен фуросемид. Данный диуретик применяется в спортивной медицине для выведения из организма запрещенных препаратов. Всемирное антидопинговое агентство внесло его в черные списки.
Анастасия Шакун перешла в танцы на льду из одиночного катания. Сейчас она выступает в паре с Даниилом Рагимовым, представляя Тольятти и Самарскую область.
Когда закончится дисквалификация, спортсменке исполнится 17 лет.
Ранее от соревнований была отстранена 25-летняя легкоатлетка
Екатерина Медведева из-за подозрений в употреблении допинга.
Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной