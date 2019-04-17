Спортсменам вынесли молниеносный и жесткий вердикт

Пресненский районный суд Москвы отказался выпускать на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Такое решение судья вынес на заседании в среду, 17 апреля. Взяв слово, оба обвиняемых излили свое негодование в адрес стороны обвинения.



Футболистам показалось, что прокурор не слишком "заморачивался" с объяснением своей позиции. Чтобы ее озвучить, ему понадобилось меньше минуты, что показалось Кокорину просто возмутительным.

"На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37! Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное себя не потерять. Главное, придя вечером домой относится к себе так, что этот день провел достойно. Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице", – приводит его слова "Спорт-экспресс".

Мамаев насчитал его меньше – ровно 30 секунд. Он посчитал, что прокурор не удосужился даже представить доказательства в пользу обвинения, которое требовало оставить спортсменов в СИЗО. В своем выступлении Мамаев даже апеллировал к словам президента России Владимира Путина.

"Президент недавно заявлял, что надо избирать адекватную меру пресечения для подсудимых. Я думаю, что все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники. И действия прокурора не соответствуют словам нашего Президента", – цитирует его "Sport24".

Кстати, интересно, что Кокорин и Мамаев участвовали в слушаниях удаленно – их даже не стали выпускать из СИЗО. Оттуда они вещали по видеосвязи, передает РИА "Новости".

Спортсмены уже провели в изоляторе больше полгода, напоминает "МИР 24". По словам адвоката Кокорина Андрея Ромашова, его подзащитному суровое решение суда может сильно навредить: футболист рискует стать инвалидом. Как сообщает телеканал "360", тюремная жизнь усугубила его давнюю травму крестообразных связок.

Итоги заседания несправедливы еще в том, что показания свидетелей и видеозаписи указывают на ошибочность статьи обвинения, передает "Вечерняя Москва". Александру Кокорину и Павлу Мамаеву инкриминируются "Побои", "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", напоминает "Свободная пресса".