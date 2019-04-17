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ВАДА требует убедительного наказания российских бобслеистов

Александр Зубков. Фото: www.globallookpress.com
Допинговый скандал сочинской Олимпиады не отпускает наших атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года. 

Россиян признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи и наказали в январе нынешнего года. Все четверо атлетов не согласились с дисквалификацией и подали апелляцию в спортивный арбитраж.

"В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены", – сообщили ТАСС в пресс-службе CAS в среду, 17 апреля.

По данным агентства, WADA сочло наказание в два года слишком незначительным сроком. Комментируя новую информацию, Зубков не стал делать никаких прогнозов, лишь заметив, что "наши адвокаты работают".

В конце 2017 г. дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиян на Играх в Сочи были аннулированы, а самим атлетам пожизненно запретили участвовать в Олимпиадах. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение на пропуск Игр 2018 года.

Зубков, вынужденный из-за скандала покинуть пост главы Федерации бобслея России, наотрез отказывается отдавать свою золотую сочинскую медаль.

Елена УСОВА
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