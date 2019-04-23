Слаб характером: Ковтун разочаровал Тарасову

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Татьяна Тарасова назвала очень печальной новость о том, что Максим Ковтун решил завершить свою карьеру в фигурном катании. По ее мнению, спортсмену не хватило характера и терпения для достижения ошеломляющих успехов.
"Мне очень жаль. Я очень его люблю, он хороший человек, он очень любит свою маму. Может быть, я ставила завышенные планки для него, потому что рассчитывала на большие победы",
– поделилась переживаниями с Nation News Тарасова.
Она добавила, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", что Ковтун "пахал", но ему мешали нервы во время выступлений. Ранее спортсмен заявил, что уже не может выступать на мировом уровне, поэтому перейдет на тренерскую работу.
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