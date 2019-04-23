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Слаб характером: Ковтун разочаровал Тарасову

Тренер делала на фигуриста большие ставки

Татьяна Тарасова назвала очень печальной новость о том, что Максим Ковтун решил завершить свою карьеру в фигурном катании. По ее мнению, спортсмену не хватило характера и терпения для достижения ошеломляющих успехов.

"Мне очень жаль. Я очень его люблю, он хороший человек, он очень любит свою маму. Может быть, я ставила завышенные планки для него, потому что рассчитывала на большие победы",

поделилась переживаниями с Nation News Тарасова.

Она добавила, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", что Ковтун "пахал", но ему мешали нервы во время выступлений. Ранее спортсмен заявил, что уже не может выступать на мировом уровне, поэтому перейдет на тренерскую работу. 

Полина ИВАНОВА
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